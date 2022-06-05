Собаки определяют COVID-19 лучше антиген-тестов — учёные

Фото: hightech.fm

Учёные показали, что собаки могут быть столь же эффективны при массовом скрининге людей на COVID-19, как и общедоступные тесты. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на hightech.fm

Исследователи из Франции и Объединённых Арабских Эмиратов протестировали способность собак определять носителей коронавируса. Нескольких собак обучили нюхать образцы человеческого пота и садиться, если они обнаружат вирус. Обучение проводилось так же, как и с собаками, которые ищут взрывчатые вещества.

Исследователи собрали образцы пота у 355 добровольцев, у 143 из которых были обнаружены симптомы заболевания, сходные по своим признакам с коронавирусной инфекцией, а остальные полагали, что они здоровы. Все участники были протестированы с помощью ПЦР-тестов и тестов на антиген. Результаты тестирования показали, что в группе было 109 человек, заражённых коронавирусом, в том числе 78 с симптомами заболевания и 31 бессимптомный.

Во время эксперимента учёные дали собаками понюхать собранные образцы пота. Оказалось, что животные определяют людей, у которых был положительный результат теста ПЦР, с точностью 97 процентов. При этом собакам удалось обнаружить всех бессимптомных носителей вируса. Как отмечают исследователи, чувствительность собак оказалась выше, чем у антиген-тестов, которые продаются в аптеках. Последние в экспериментах показали чувствительность только 84 процента.

По словам авторов работы, предыдущие исследования показали, что собаки могут чувствовать запах, когда кто-то рядом с ними болен раком. Учёные до сих пор не знают, как работает этот механизм, что не мешает его использованию. Единственный недостаток нового метода — ограниченное количество обученных собак, говорят исследователи.