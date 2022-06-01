Со второго президента в Казахстане начнется цивилизованная сменяемость власти - политолог

Политолог Уразгали Сельтеев прокомментировал новость о том, что глава Казахстана не планирует продлять сроки своих полномочий, сообщает BaigeNews.kz.

"Сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая в Алматы на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, в очередной раз подтвердил, что с нами он не более двух президентских сроков. Именно со второго президента в Казахстане начнется нормальная и цивилизованная сменяемость власти", - пишет он в своем Telegram-канале.

По его словам, через семь лет страну ждут интересные события.

"Впереди активные и ожесточенные столкновения разных поколений в казахстанской политике. К слову, "семидесятникам" повезет меньше всего, у них другая миссия - тяжелая и жертвенная. Главное, чтобы к этому времени успели сформировать работающие и реальные правила игры. Иначе трясти нас будет постоянно и непредсказуемо", - заключил Сельтеев.

