Снижается число абитуриентов, уезжающих учиться за рубеж - Аймагамбетов

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Снижается число выпускников казахстанских школ, уезжающих учиться за рубеж, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас количество детей, которые уезжают за границу, намного снизилось. И мы видим это по ряду регионов. У нас особенно лидировали ВКО, СКО, Павлодар, Костанайская область. Сейчас мы видим, что количество детей, которые уезжают учиться за рубеж, в разы снижается", - сказал министр журналистам на брифинге после того, как побывал на последнем звонке в столичной школе-гимназии №75.

Он считает, что высшее образование в Казахстане конкурентноспособно.

"Вузы Казахстана очень сильны и могут давать знания на уровне мировых стандартов. 16 казахстанских вузов вошли в мировой рейтинг самых лучших вузов мира. Если смотреть по странам СНГ, то только два вуза стран СНГ входят в топ 200 вузов - один вуз в РФ и один вуз в Казахстане. Ну и в 1000 лучших входит 16 вузов [Казахстана]. То есть цифры и факты, ну и количество выделенных грантов показывают конкурентоспособность отечественного образования", - сказал Асхат Аймагамбетов.

В нынешнем году увеличено число грантов по техническим специальностям.

"Мы ежегодно анализируем рынок труда и видим востребованность специалистов именно по техническим направлениям, поэтому 60 процентов всех грантов в этом году выделяется именно для подготовки технарей. В прошлом году было чуть меньше. В следующем году при размещении госзаказа тоже будем анализировать рынок. Мы меняем приоритеты подготовки и количество выделяемых грантов как по специальностям, так и в целом по техническим или гуманитарным направлениям в зависимости от спроса и востребованности на рынке", - сказал он.

Асхат Аймагамбетов выступил с напутственной речью на торжественной линейке в школе-гимназии №75.