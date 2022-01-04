Снежного барса обнаружили в степи и перевезли на территорию нацпарка в Алматинской области

Фото: altyn-emel.kz

Животное обездвижили и перевезли его на территорию парка.

Еще одного снежного барса обнаружили в степи и перевезли на территорию Республиканского государственного учреждения "Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель", расположенного в Алматинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Как сообщается, 3 января 2022 года, в 12-00 часов, жители поселка Кербулак, Кербулакского района Алматинской области в степи вблизи поселка Кербулак обнаружили одиночную особь снежного барса, которая при приближении человека не убегала и не пыталась скрыться.

О данном факте они сообщили по телефону в природоохранные органы. Оставаясь с животным, они дождались прибытия на место инспекторов государственного национального природного парка Алтын Эмель и РГКП ПО “Охотзоопром”. В дальнейшем инспектора ГНПП совместно с научными сотрудниками Института зоологии КН МОН РК обездвижили животное и перевезли его на территорию парка, где в 20-00 часов его успешно выпустили в привычные для него места обитания, предварительно установив спутниковый ошейник.

Необходимо отметить, что это по счету третий ошейник который установили на снежных барсов обитающих на территории ГНПП “Алтын-Эмель”. По данным полученным с помощью фотоловушек, на территории парка обитают около 10 особей снежного барса. Национальным парком проводятся все необходимые мероприятия по сохранению этих редких животных.

В соответствии с Постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 года №1034, снежный барс включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.