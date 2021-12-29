Снег и ветер с низовой метелью ожидают казахстанцев 29 декабря

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В северной половине Казахстана 29 декабря сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдет снег, ожидается усиление ветра с низовой метелью, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на юге и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман.
На юге, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман.
На юге Северо-Казахстанской области – туман.
На востоке, юге Алматинской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер – усиление ветра 18-23 м/с.
На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на востоке области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На западе Павлодарской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
На севере Карагандинской области – низовая метель, на юго-востоке, в центре области туман.
Днем на северо-западе Восточно-Казахстанской области – низовая метель, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.
На юге, в центре Кызылординской области туман.
На юге, в центре Мангистауской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе, севере Актюбинской областей ожидается туман.
На севере, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман.
На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
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