Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Снег и низовую метель обещают синоптики в Казахстане | BaigeNews.kz 5 января, 13:10
618
Фото: freepik.com

Снег и низовую метель обещают синоптики в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на 6-8 января, передает BaigeNews.kz.

С 6 января очередной циклон из районов Скандинавии будет оказывать влияние на погоду большей части республики, вызывая на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также небольшое повышение температуры воздуха.

Кроме того, по Казахстану ожидаются туман и гололед. На западе и северо-западе столбики термометров ночью повысятся до 0-8 мороза, на севере и центре страны до 5-15 мороза.


#прогноз погоды #Казгидромет
5 января, 13:10
618
Журналист

Рекомендуем