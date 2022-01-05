Снег и низовую метель обещают синоптики в Казахстане

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Синоптики РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на 6-8 января, передает BaigeNews.kz.

С 6 января очередной циклон из районов Скандинавии будет оказывать влияние на погоду большей части республики, вызывая на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также небольшое повышение температуры воздуха.

Кроме того, по Казахстану ожидаются туман и гололед. На западе и северо-западе столбики термометров ночью повысятся до 0-8 мороза, на севере и центре страны до 5-15 мороза.