Снег и низовая метель ожидают казахстанцев в ближайшие дни

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Синоптики поделились прогнозом по Казахстану на 28-30 декабря, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В начале периода северо-западный циклон будет влиять на север, северо-запад и восток страны – пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью.

Затем, с вторжением холодных воздушных масс, ожидаются прекращение осадков и понижение температуры воздуха на большей части республики. Лишь на востоке и юго-востоке сохранится неустойчивая погода.

Столбики термометров в ночные часы опустятся в северной половине республики до 25-32 градусов мороза, в центре – до 15-25 мороза, в южных и восточных регионах – до 10-18 мороза.