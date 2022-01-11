Сначала ограбили, потом устроили пир - владелец пиццерии в Шымкенте о мародерах

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Во время беспорядков в Шымкенте около 50 бандитов ограбили пиццерию, затем устроили ночной перекус. В два часа ночи злоумышленники силой выбили дверь, украли выручку в размере 200 тысяч тенге и оргтехнику, передает BaigeNews.kz.

Охраны в ту ночь в закусочной не было, оно и к лучшему, рассказывает глава франшизы Dodo Pizza Kazakhstan в Шымкенте Мерген Тапиев, ведь обошлось без жертв и пострадавших.

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"Мы по видео когда все это смотрели, они очень не спешили чувствовали себя вольготно. Сидели в пиццерии кушали все что у нас там забрали, напитки пили, отдыхали, кушали ингредиенты, десерты и запивали чаем может быть. Мы потом нашли остатки их пиршества. По предварительным подсчетам, злоумышленники нанесли ущерб в 2,5 миллиона тенге, если брать в счет ремонт. Мы уже все оперативно восстановили все это", - говорит владелец бизнес-объекта.

Мародеры дошли и до отдела продаж BI Group, с попыткой поджечь здание. По рассказам сотрудников компании, пожар не распространился, потому что здание построили из негорючих материалов. Однако экстремистам удалось полностью повредить бутик. Ущерб оценивается в пять миллионов тенге. Злоумышленники еще у компании угнали самосвал, стоимостью около семи миллионов тенге.

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"Мародеры у нас выбили все стекла на первом этаже, все витражи, подожгли мебель. Это было стулья столы диваны и так далее. Мы отсюда переехали месяц назад, техника у нас полностью в новом отделе продаж. На наш новый офис приходили, но нападение не было", - говорит руководитель отдела продаж компании "BI Group" Шымкента Ержан Жардемов.

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По официальным данным, в Шымкенте пострадали 13 объектов бизнеса. Ущерб бизнеса от беспорядков оценили в 100 миллионов тенге. Больше всего пострадал предприниматель, который продает оборудование для гостиниц. Бандиты разгромили оборудование на 15 миллионов тенге. Бизнесмен арендовывал торговую площадь в гипермаркете Metro, куда преступники и ворвались. В палате предпринимателей Шымкента обещают восстановить все объекты бизнеса в кратчайшее время.

"Как только мы выясним сумму ущерба, мы уже потихоньку можем предлагать разгромленные объекты предпринимательства на комиссию. Кроме этого "Атамекеном" и предпринимателями совместно создан фонд, для оказания помощи субъектам бизнеса. Будет материальная поддержка, где-то может поможем ремонтом, где-то материалами для ремонта",- делится директор палаты предпринимателей Шымкента Нурлан Кабиштаев.

Шымкентские бизнесмены продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый в результате террористических актов. Если ваш бизнес пострадал от массовых беспорядков, можно обратиться по ниже перечисленным номерам:

Бизнес пострадал от фактов мародерства: Сабира Адамбекова - 87786466956;

По проблемным вопросам бизнеса в период ЧП: Адильжан Даткаев - 87013429955;

По вопросам Фонда поддержки пострадавшего бизнеса "Күшіміз Бірлікте" – "Сила в единстве": Мадина Турсунбекова - 87018740400;

Контакты: 1432 (линия бесплатная) - 8 8000808010;

WhatsАpp: 8 778 870 1432;



