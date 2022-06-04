Смерть солдата в Мангистау: предварительную причину назвали в погранслужбе КНБ РК

В погранслужбе КНБ РК прокомментировали смерть солдата в подведомственной воинской части, расположенной в Бейнеуском районе Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz

"По предварительной информации причиной суицида стали семейно-бытовые проблемы, не связанные с прохождением воинской службы.

Правоохранительными органами проводятся необходимые следственные действия.

Руководство и личный состав Пограничной службы выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, принимают меры к оказанию необходимой помощи семье погибшего", — говорится в сообщении ПС КНБ РК.

Напомним, 4 июня в департаменте пограничной службы по Мангистауской области совершил суицид 19-летний военнослужащий срочной службы Едил Тешебаев. Родным погибшего сообщили, что солдат повесился.

Родные военнослужащего собираются выезжать в воинскую часть. Они настаивают на тщательном расследовании и обратились к президенту страны, попросив его вмешаться в данную ситуацию.

Сегодня стало известно, что Касым-Жомарт Токаев обратил самое серьёзное внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих в казахстанской армии и поручил создать спецкомиссию для расследования причин данных инцидентов.