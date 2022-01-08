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Смаилов провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Кыргызстана | BaigeNews.kz 8 января, 13:06
1879

Смаилов провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Кыргызстана

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов переговорил по телефону с председателем кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает BaigeNews.kz.

Стороны обсудили обстановку на государственной границе двух стран, а также актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества РК с КР в контексте общественно-политической ситуации в Казахстане.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Ранее поддержку Казахстану высказали Шанхайская организация сотрудничества и Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррелль.

Также глава турецкого МИД выразил слова поддержки и готовность Турции оказать Казахстану любую помощь.

#Кыргызстан #протесты в Казахстане
8 января, 13:06
1879
Журналист

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