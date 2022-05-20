Смаилов призвал страны СНГ объединить усилия в борьбе с ростом цен на продовольствие

Заседание совета глав правительств Содружества Независимых Государств под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова прошло в режиме видео-конференц-связи, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.

В заседании приняли участие главы правительств Азербайджана Али Асадов, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Мухамметгулы Мухаммедов и председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Алихан Смаилов отметил, что одной из приоритетных задач Казахстана в рамках председательствования является работа по увеличению объёмов взаимной торговли и её диверсификация.

"Возможности и потенциал для этого у нас имеются. В прошлом году объём взаимной торговли Казахстана с государствами СНГ составил 32,8 млрд долларов, что на 30,2% больше по сравнению с 2020 годом. Уже по итогам трёх месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и странами СНГ составил порядка 7,5 млрд долларов, что на 16,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – отметил Алихан Смаилов.

Глава правительства РК акцентировал внимание на необходимости полной реализации потенциала конкурентных преимуществ стран СНГ.

"Мы определили перечень приоритетных промышленных кооперационных направлений. Рассматриваются возможности создания новых и развития существующих кооперационных связей. Проводимая работа обеспечит повышение устойчивости экономик государств – участников СНГ", – отметил премьер-министр РК.

Засе

Алихан Смаилов также напомнил, что одной из задач стратегии экономического сотрудничества СНГ до 2030 года является содействие установлению и развитию деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства.

На заседании также обсудили влияние кризисных явлений в мире на продовольственный рынок. Индекс продовольственных цен в мире, по данным ФАО ООН, в апреле этого года на 30% выше по сравнению с апрелем прошлого года.

Для решения проблем продовольственной безопасности Алихан Смаилов призвал поэтапно реализовать комплекс организационно-экономических мер, а именно: снизить неоправданную межстрановую конкуренцию на аграрных рынках, в том числе через разработку и ведение совместного продовольственного баланса; учредить межгосударственные объединения или совместные предприятия для реализации инвестиционно-инновационных проектов в сельском хозяйстве; развивать сквозную товаропроводящую систему.

В своём выступлении премьер-министр РК также затронул проблему изменения климата и угрозы кибербезопасности.

"Современные вызовы высветили важность принятия скоординированных и совместных мер по их преодолению. При этом, хочу отметить, что потенциал экономических и управленческих инструментов содружества позволяет успешно справляться с самым широким кругом задач", – подчеркнул Алихан Смаилов.

По итогам заседания представители стран подписали несколько документов, в том числе:

Соглашение об обмене биологическим материалом.

Протокол о внесении изменений в соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств – участников СНГ от 3 ноября 1995 года.

Решения о Концепции сотрудничества государств – участников СНГ по дальнейшему развитию виноградарства и виноделия.

О комплексе совместных действий государств – участников СНГ по обеспечению биологической безопасности генетического материала при воспроизводстве сельхозживотных на период до 2026 года.

О плане первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности государств – участников СНГ на период до 2030 года.

О международном проекте "Молодёжная столица СНГ.

О перечне перспективных научных проектов и прочие.

Следующее заседание Совета глав правительств пройдёт в ноябре 2022 года в Нур-Султане.