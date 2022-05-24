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Следствие ведётся из-за заявок чиновников Шымкента на льготное жильё - МИИР | BaigeNews.kz 24 мая, 18:36
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Фото: inform.kz

Следствие ведётся из-за заявок чиновников Шымкента на льготное жильё - МИИР

В настоящее время ведётся следствие из-за поданных чиновниками Шымкента заявок на покупку льготного жилья в рамках ипотечной программы "7-20-25", сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбек Налибаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Эти квартиры были построены по программе "7-20-25" за счёт облигационных займов Казахстанской жилищной компании и были предназначены только для очередников, которые являются вкладчиками "Отбасы банка". Идут следственные работы. Более подробно мы не можем сейчас прокомментировать. Акимат по этому вопросу дополнительно отрабатывает - ждем официальную позицию акимата", - сказал Азимбек Налибаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Напомним, в апреле в Шымкенте разгорелся скандал вокруг реализации льготного жилья по ипотечной программе "7-20-25". Заявки на покупку льготного жилья в кредит, помимо обычных жителей, подали акимы районов, руководители управлений, их заместители и родственники чиновников. После общественного резонанса некоторые госслужащие решили отозвать заявки.

#жилье #очередь на жилье #Шымкент
24 мая, 18:36
2784
Юлия Тен Журналист

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