Банду серийных скотокрадов задержали в Туркестанской области

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"Чтобы выйти на след скотокрадов, мы выезжали на вольные пастбища и проводили тщательные проверки. Опрашивали очевидцев и проводили всесторонние розыскные работы. В качестве подозреваемого установили местного жителя, которого задержали по месту жительства. Молодой человек сообщил, что кроме него к кражам скота причастны ещё один подельник — организатор преступления — и несколько скупщиков краденого", — рассказал на брифинге заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.Полицейские нашли и задержали других соучастников краж. Из семи задержанных четверо оказались местными жителями, остальные трое — жителями Мактааральского района. Один из подозреваемых ранее судим. Нанесённый потерпевшим ущерб превысил 10 миллионов тенге. Всего стало известно о причастности преступной группы к 14 кражам.
"При совершении преступлений подозреваемые действовали по заранее спланированной схеме и распределяли между собой роли. Один из них, когда подмечал на пастбищах бесхозных лошадей и коров, уводил скотину вместе со своей отарой овец. Вместе с подельником они сбыли 28 домашних животных скупщикам и мясникам по низкой цене", — поделился подробностями Курманбек Сахов.Краденый скот подозреваемые перевозили на автомашине "Газель". У них изъяли эту машину, шесть лошадей и две коровы. Проводится досудебное расследование.
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