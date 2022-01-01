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Скончалась одна из самых маленьких женщин мира | BaigeNews.kz 1 января, 03:00
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Фото: webtekno.com

Скончалась одна из самых маленьких женщин мира

Одна из самых маленьких женщин мира, турчанка Элиф Коджаман умерла на 34 году жизни. Ранее она попала в больницу с пневмонией. Об этом сообщает Mirror.

Коджаман госпитализировали во вторник, 28 декабря. Однако в лечебном учреждении ее состояние ухудшилось.

Женщина скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной пневмонией.

В 2010 году Коджаман вошла в книгу рекордов Гинесса как самая маленькая женщина планеты. Ее рост составлял 72,6 сантиметра.

В 2011 году титул был передан американке Бриджит Джорждан, которая была ниже на 3,6 сантиметра. Сейчас же рекордсменка - Джоти Кисанджи Амджииз Индии с ростом 62,8 сантиметра.

#мировые новости #жизнь #Турция
1 января, 03:00
7950
Журналист

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