Скончалась одна из самых маленьких женщин мира

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Одна из самых маленьких женщин мира, турчанка Элиф Коджаман умерла на 34 году жизни. Ранее она попала в больницу с пневмонией. Об этом сообщает Mirror.

Коджаман госпитализировали во вторник, 28 декабря. Однако в лечебном учреждении ее состояние ухудшилось.

Женщина скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной пневмонией.

В 2010 году Коджаман вошла в книгу рекордов Гинесса как самая маленькая женщина планеты. Ее рост составлял 72,6 сантиметра.

В 2011 году титул был передан американке Бриджит Джорждан, которая была ниже на 3,6 сантиметра. Сейчас же рекордсменка - Джоти Кисанджи Амджииз Индии с ростом 62,8 сантиметра.