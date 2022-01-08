Режим ЧП в Павлодарской области: мародёрства нет

Глава области и областной комендант побывали на блокпостах.

Ситуация в населенных пунктах Павлодарской области находится под контролем властей и правоохранительных органов. Об этом, как передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24", во время заседания оперативного штаба заявил аким региона Абылкаир Скаков.

Глава области и областной комендант Нурлан Масимов побывали на блокпостах, где полицейские проверяют документы въезжающих в город и в случае необходимости досматривают их автомобили. Стражи порядка предупреждают, что с 23:00 до 07:00 пропуск в областной центр будет закрыт.

Побывали они также в Центре оперативного реагирования. Здесь посредством камер видеонаблюдения контролируют ситуацию по всему Павлодару. Благодаря системе геолокации стражи порядка имеют возможность контролировать передвижение всех автомобильных патрулей и в случае необходимости готовы направить ближайший наряд к месту вызова в считанные минуты.

"Фактов мародерства для предпринимателей, для населения, ни одного факта на территории Павлодарской области не допущено", — отметил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

В свою очередь, комендант Павлодарской области Нурлан Масимов обратился к жителям области.

"Пользуясь случаем, хотел бы сделать обращение к жителям и гостям Павлодарской области, чтобы соблюдались все указанные требования, которые описаны, прописаны и доведены до жителей Павлодарской области. И им соответствовали, потому что покой нарушать нельзя, город полностью контролируем. Всё работает в штатном режиме, идёт патрулирование", — заявил комендант области.

Ранее о ситуации в Павлодаре на 15.00 6 января рассказала корреспондент BaigeNews.kz Евгения Бодрова.

Режим ЧП по всей стране был введен из-за того, что по Казахстану прокатилась волна протестов. Начались они 2 января с Жанаозена. Там горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".

После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали сегодня за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Но вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки.

Вечером 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, акцентировав внимание на высокую организованность хулиганствующих элементов и на тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые, по его словам мотивированы финансово. Глава страны, который с этого дня возглавил также и Совет безопасности РК, выразил абсолютную уверенность, что наш мудрый народ преодолеет все трудности.

Затем, указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева было дополнительно введено чрезвычайное положение в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также городе Шымкенте.

Еще ранее чрезвычайные положения были введены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

В целом по стране, по данным национальной палаты предпринимателей "Атамекен", бизнесу из-за беспорядков и погромов нанесен ущерб на сумму более чем 80 миллиардов тенге. Одни только магазины торговых сетей были разрушены и разграблены на более чем 40 миллиардов тенге, не говоря о значительном ущербе, который был причинен коммерческим и государственным организациям как в Алматы, так и в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и других областных центрах. Только в ночь на пятое января в Алматы бандитами были сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ.

Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, зафиксированы случаи изнасилования. Пострадали 10 медработников, получили ранения сотни военнослужащих Национальной гвардии, двое из которых погибли. Погибло 18 полицейских, тела двух из них были найдены с отрезанными головами, до 300 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Общая численность террористов, напавших только на Алматы, по официальным данным, озвученным президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, достигает 20 тысяч человек. Террористам грозит наказание пожизненным заключением.