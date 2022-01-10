Ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем - КНБ

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По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов. Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Осуществляется фиксация и сбор следов преступной деятельности", - сообщили в КНБ.

В ведомстве призвали граждан РК оказать содействие органам правопорядка в установлении лиц, причастных к террористической деятельности. А также в добровольном порядке сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков.