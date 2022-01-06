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Ситуация под контролем — замакима об обстановке в Таразе | BaigeNews.kz 6 января, 14:26
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Фото: avtorazborka.kz

Ситуация под контролем — замакима об обстановке в Таразе

Социальные объекты не пострадали.

Заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек рассказал о текущей обстановке в регионе, передает BaigeNews.kz.

Местные власти заявляют, что ситуация взята под контроль.

"Социальные объекты не пострадали. Инфраструктурные и инженерные объекты работают в штатном режиме. Также в области работают 10 детских садов, а в Таразе работа детских садов приостановлена до конца режима ЧС", — рассказал Даулет Карибек.

Напомним, ранее стало известно о том, что филиал Kaspi Bank в Таразе подвергся атакам мародеров. Кроме того, одним из первых акимов, озвучивших последствия погромов, был аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Подробнее о грабежах в городах Казахстана, ставших центром протестов, можно прочитать в материале BaigeNews.kz.

#беспорядки #протесты #Бердыбек Сапарбаев
6 января, 14:26
434
Дархан Нурумбетова Журналист

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