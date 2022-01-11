Просиживают штаны годами и не дают расти молодым - Токаев о некоторых чиновниках

Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу, сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента, передает BaigeNews.kz
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Следует усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления.
Реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип меритократии.
"Следует упростить порядок выхода из государственной службы. Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах. Они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата. С такими чиновниками надо легко прощаться", - заявил Глава государства.
Что касается государственного аппарата, институциональная память чиновника имеет очень большое значение, считает Президент.
"Нельзя просто так увольнять всех чиновников, заменяя их на молодых. Здесь должен быть разумный подход. Если человек справляется в свои 60 лет с работой, обладает институциональной памятью, очень полезен для государства, такого чиновника увольнять нельзя. То есть здесь нужен разумный дифференцированный подход", - сказал Токаев.
Он поручил Правительству и Агентству по делам госслужбы разработать и внедрить соответствующий механизм.
Проект Президентский молодежный кадровый резерв, который стал социальным лифтом для перспективных ребят, будет продолжен, сказал Токаев.