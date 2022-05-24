Сирены прозвучат 24 мая в Нур-Султане

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Проверку системы оповещения о ЧС проведут 24 мая в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz.



"В 9:55 будет проведена проверка системы оповещения с запуском электросирен, сиренно-речевых устройств и перехватом радиовещания", - сообщили в ДЧС столицы и попросили граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.

Жителям и гостям города напоминают, что для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, подаётся сигнал "Внимание всем!". Услышав это, граждане обязаны немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и так далее) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.