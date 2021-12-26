Синоптики распространили штормовое предупреждение на 26 декабря

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В РГП "Казгидромет" предупредили о шторме 26 декабря в нескольких регионах страны, передает BaigeNews.kz

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. В Актау ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 метров в секунду.

На северо-западе, востоке и в центре Атырауской области и в Атырау ожидается южный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Днем 26 декабря на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, ветер юго-восточный с порывами 15-20 метров в секунду. В Актобе днем юго-восточный порывистый ветер 18 метров в секунду.

Ночью 26 декабря на юге Кызылординской области ожидается гололед.

Утром и днем 26 декабря в горных, предгорных районах Туркестанской области сильные осадки в виде дождя и снега. На юге, западе, в горных, предгорных районах области ожидаются туман и гололед. В горных районах низовая метель, северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду. В Шымкенте утром и днем сильные осадки в виде дождя и снега, временами туман, гололед. В Туркестане туман и гололед.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на севере области низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, на севере, северо-востоке области порывы 23-28 метров в секунду. В Уральске 26 декабря ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду.

26 декабря на востоке и юге Карагандинской области ожидается туман.