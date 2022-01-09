Силовики изъяли у террористов арсенал в Жамбылской области

Фото: fotocdn.net

Все это было предназначено для террористических атак и массовых беспорядков на территории Тараза.

Силовики Жамбылской области изъяли 14 автоматов Калашникова, снайперскую винтовку, пистолеты, патроны и гранаты, в ходе следственных действий, передает BaigeNews.kz.





"В числе задержанных 139 человек. При них имелись крупные суммы денег, в том числе в долларах и кыргызских сомах. За счет этих средств планировалось оплачивать преступные действия студентов и маргинальной молодежи", - сообщили в комендатуре Жамбылской области.



Тем, кто соглашался принимать в них участие, раздавали алкоголь и наркотические вещества. По региону установили 29 блокпостов.

