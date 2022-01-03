Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с 30-летием дипотношений

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В свою очередь поздравительное письмо Председателю КНР направил и Президент Казахстана.

На имя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступило поздравительное письмо Председателя КНР Си Цзиньпина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В своем письме Председатель КНР по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем от имени Правительства и народа КНР, а также от себя лично выразил Главе нашего государства и дружественному народу Казахстана сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

"Китай и Казахстан являются дружественными соседними странами и вечными всесторонними стратегическими партнерами. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами постоянно поддерживается высокий уровень диалога, непрерывно углубляется взаимное доверие. Сотрудничество по совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь» принесло плодотворные результаты. Китайская сторона последовательно поддерживает путь развития Казахстана и искренне желает больших успехов, в том числе в укреплении важной роли в международных и региональных делах", — говорится в письме.

Лидер Китая подчеркнул, что придает повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений. Председатель КНР выразил готовность направить совместные усилия с Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках 30-летия установления дипломатических отношений на укрепление традиционной дружбы, выведение вечного всестороннего стратегического партнерства на новую ступень на благо двух государств и наших народов.

Председатель КНР Си Цзиньпин также поздравил и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 30-летием установления двусторонних дипломатических отношений. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Я уделяю большое внимание развитию китайско-казахстанских отношений и готов вместе с вами содействовать долгосрочному стабильному развитию стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном ради двух стран и их народов", — говорится в телеграмме, которую Си Цзиньпин направил Назарбаеву.

Председатель КНР подчеркнул, что ценит дружественные отношения с первым казахстанским президентом, который "внес огромный вклад в углубление сотрудничества в ходе реализации проектов инициативы "Один пояс — один путь". Си Цзиньпин напомнил, что Назарбаев сыграл большую роль в укреплении контактов между двумя странами.

В свою очередь поздравительное письмо Председателю КНР направил и Президент Казахстана. Как сообщила пресс-служба Главы государства, в нем глава государства выразил готовность приложить усилия для совместного укрепления регулярных официальных и рабочих контактов.

По его словам, за короткий исторический период между двумя странами сформировалась модель межгосударственных отношений мирового уровня. "Об этом свидетельствует тот факт, что в ходе моего визита в вашу страну в 2019 году мы объявили, что будем развивать вечное стратегическое всестороннее партнерство. Это историческое решение стало важной вехой наших двусторонних усилий по построению равноправных отношений, основанных на добрососедстве, взаимном доверии и поддержке. В частности, решены все вопросы, связанные с нашей общей границей, которая на сегодняшний день стала мостом дружбы и единства. Предстоящее завершение переговоров по рекам на границе Казахстана и Китая станет еще одной яркой страницей в летописи межгосударственного сотрудничества", — отметил Токаев.