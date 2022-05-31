Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане, Алматы и девяти областях Казахстана

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Грозы с дождём и градом прогнозируют синоптики 31 мая на большей части территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Нур-Султане ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Акмолинской области погода будет похожей, добавится шквал, порывы ветра местами могут достичь 23 метров в секунду.

В горных и предгорных районах Алматинской области пройдёт сильный дождь, возможны гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на юге и в горных районах 17-22 метра в секунду, на востоке области - порывы 24-29 метров в секунду.

В связи с прогнозом сильных осадков в горах, с 31 мая по 2 июня в горных и предгорных районах Алматинской области и Алматы ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровня воды на реках.

На севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу с градом. Ветер западный 15-20 метров в секунду. В Жарминском, Катон-Карагайском районах и Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке и в горных районах Жамбылской области также прогремит гроза, выпадет град.

Гроза, град и шквал ожидаются в Карагандинской области и северной части Костанайской области. Порывы ветра достигнут местами 23-25 метров в секунду.

Днём в центре Кызылординской области разыграется пыльная буря. Ветер будет дуть со скоростью 15-20 метров в секунду. В центре региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской и Северо-Казахстанской областей пройдёт сильный дождь. Ожидаются гроза, град, шквал.