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Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах регионах РК | BaigeNews.kz 31 мая, 22:19
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Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах регионах РК

Штормовая погода ожидается в Алматинской, Кызылординской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

1 июня на востоке, севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области 17-22, порывы 27 м/с. В Талдыкоргане 1 июня временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем 1 июня в центре и на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, днем в центре и на юге области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 1 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с.

1 июня на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске ночью 1 июня ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

#непогода
31 мая, 22:19
1386
Журналист

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