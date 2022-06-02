Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, юге, востоке Алматинской и Восточно-Казахстанской областей ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, днём порывы 25 метров в секунду.

Утром и днём на юге, востоке Кызылординской области прогремит гроза, в центре региона возможна пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на севере области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Мангистауской области разыграется пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На юге области ожидается сильная жара - 38 градусов.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Днём на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области будут гроза, шквал. Ветер северо-западный с порывами до 23 метров в секунду.