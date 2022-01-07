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ШОС выразила надежду на скорейшее восстановление правопорядка в Казахстане | BaigeNews.kz 7 января, 23:24
2835
Фото: ШОС

ШОС выразила надежду на скорейшее восстановление правопорядка в Казахстане

В организации отметили своевременность мер по нормализации обстановки в стране.

Шанхайская организация сотрудничества выразила надежду на скорейшее восстановление правопорядка в Казахстане, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В ШОС отреагировали на события в Казахстане и отметили своевременность мер по нормализации обстановки в стране, которые приняло руководство нашей республики.

В организации подчеркнули, что внутренняя стабильность в Казахстане, как в государстве-члене ШОС — это один из ключевых факторов мира и безопасности в регионе.

Также в ШОС выразили надежду на обеспечение прав и интересов всех представителей народа страны.

#ШОС #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #режим ЧП
7 января, 23:24
2835
Журналист

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