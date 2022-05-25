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Школьники-домбристы из Нур-Султана попадут в Книгу рекордов Гиннесса | BaigeNews.kz 25 мая, 02:42
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Фото: Instagram_phmnisastana

Школьники-домбристы из Нур-Султана попадут в Книгу рекордов Гиннесса

В Книгу рекордов Гиннесса попадёт урок домбры, прошедший в НИШ физико-математического направления в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz.

Его планируется внести в Книгу рекордов Гиннеса как онлайн рекорд "Самый масштабный урок домбры", сообщается на странице учебного заведения в Instagram.

24 мая в данной школе одновременно 1032 ученика исполнили на домбре знаменитые кюи "Сарыарқа", "Балбырауын", "Еркем-ай", "Кеңес", "Жастар биі".

Необычный урок провёл заслуженный деятель культуры РК Айтжан Тоқтаған.

"Заявка в Guinness World Records (GWR) была подана в декабре 2021 года. По требованиям Книги рекордов Гиннесса за масштабным уроком наблюдали более 25 стюардов и два свидетеля. На каждые 50 участников приходился один независимый стюард, он должен был отмечать для дисквалификации любого, кто покидает зону рекорда или не выполняет нужное действие", - сообщили в НИШ.


#НИШ #домбра #Нур-Султан #Книга рекордов Гиннесса
25 мая, 02:42
5875
Журналист

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