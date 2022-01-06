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Митингующие в Актау и Атырау расходятся | BaigeNews.kz 6 января, 14:56
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Фото: inform.kz

Митингующие в Актау и Атырау расходятся

В Актау и Атырау вышедшие на митинги расходятся, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал 24.kz.

По информации корреспондента телеканала, который находится в Актау, шестого января утром на площади возле акимата Актау собрались свыше 500 человек.

"Они привели в пример Алматы и обратились со словами: "Нам нужно не это, чтобы не было скандалов". Сейчас в городе закрыты магазины и организации, не хватает наличных денег, людям тяжело покупать продукты. В целом вчерашняя ночь прошла спокойно. Информация о том, что военнослужащих связали и взяли в заложники, оказалось неправдой", - сообщил 24.kz.

Источники из силовых структур сообщили, что в Алматы орудуют радикальные исламские группировки. В городе проходит антитеррористическая операция. Уже ликвидированы десятки нападавших.

Проведение спецоперации затруднено тем, что террористы прикрываются как щитом мирными жителями, в числе которых есть женщины.

В ведомстве заверили, что силовики делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность горожан.


#протесты #режим ЧП #Алматы #Актау #Атырау #беспорядки
6 января, 14:56
458
Журналист

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