Шенгенская виза может стать дешевле для казахстанцев

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"При этом граждане стран Шенгенского соглашения могут посещать Казахстан без визы на срок до 90 дней. Работает ли правительство хотя бы над вопросом снижения стоимости визы, не говоря уже о достижении визового паритета?", — спросил Александр Сидоров.На обращение казахстанца ответил глава МИД РК Мухтар Тлеуберди. Он уточнил, что формирование суммы консульского сбора за оформление визы - это исключительно прерогатива каждого государства и добавил, что МИД работает над снижением консульского сбора за шенгенскую визу.
"Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время Казахстаном прорабатывается вопрос либерализации визового режима со странами Европейского союза, включая вопрос по снижению консульского сбора за выдачу шенгенской визы", — говорится в ответе главы МИД Казахстана.
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