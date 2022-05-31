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Шенгенская виза может стать дешевле для казахстанцев | BaigeNews.kz 31 мая, 15:08
2587
Фото: istockphoto.com

Шенгенская виза может стать дешевле для казахстанцев

Казахстан намерен добиться снижения консульского сбора за получение шенгенской визы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Почему шенгенская виза для краткосрочного пребывания обходится казахстанцам в два раза дороже, чем россиянам? Такой вопрос министру иностранных дел Казахстана задал житель страны на сайте "Открытое правительство".

Для сравнения он привёл актуальные данные: в Казахстане консульский сбор для получения шенгенской визы 80 евро, а для граждан России — 35 евро.
"При этом граждане стран Шенгенского соглашения могут посещать Казахстан без визы на срок до 90 дней. Работает ли правительство хотя бы над вопросом снижения стоимости визы, не говоря уже о достижении визового паритета?", — спросил Александр Сидоров.
На обращение казахстанца ответил глава МИД РК Мухтар Тлеуберди. Он уточнил, что формирование суммы консульского сбора за оформление визы - это исключительно прерогатива каждого государства и добавил, что МИД работает над снижением консульского сбора за шенгенскую визу.
"Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время Казахстаном прорабатывается вопрос либерализации визового режима со странами Европейского союза, включая вопрос по снижению консульского сбора за выдачу шенгенской визы", — говорится в ответе главы МИД Казахстана.
#Европа #МИД
31 мая, 15:08
2587
Журналист

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