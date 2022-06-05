"Сейчас власть советуется с населением" - политолог

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"Я считаю, что это референдум не последний. Будут ещё другие референдумы по разным поводам: языка, объединения областей и любой вопрос. Раньше власть не советовалась с народом, то есть всё решалось на уровне мажилиса. А сейчас власть советуется с населением. Это показатель того, что каждый гражданин имеет право участвовать в политической жизни", - сказал Нуртаза.
"Все наши соседи так или иначе за последние 20-30 лет участвовали в разных конфликтах: Россия сейчас с Украиной, у Китая с Тайванью проблемы, у кыргызов до сих пор на границе с Таджикистаном неспокойно, андижанские события в Узбекистане. И в таком окружении стать островком демократии очень сложно. У нашего президента это получается. Мы не можем взять и переехать, наши соседи - это вечность, географическая судьба. Но, к примеру, Австралия, находясь далеко в океане, все равно является частью западного мира. И даже Япония, являясь азиатской страной, это Запад в ментальном плане - там за каждую провинность премьер-министр уходит с поста. Южная Корея и Япония географически находятся на Востоке, но ментально это западные страны. Мы тоже должны стремиться идти к Западу", - считает эксперт Института евразийской интеграции.
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