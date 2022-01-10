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Сессия ОДКБ началась с минуты молчания | BaigeNews.kz 10 января, 13:40
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Фото: kapital.kz

Сессия ОДКБ началась с минуты молчания

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян предложил начать внеочередную сессию с минуты молчания, передает корреспондент BaigeNews.kz. В сессии посредством видеоконференции участвуют страны-участники организации Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

После минуты молчания выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который поблагодарил своих коллег - глав государств-участниц ОДКБ. Он отметил, что Казахстан за несколько январских дней пережил самый масштабный кризис за всю историю независимости. По словам Токаева, с таким явлением столкнулась ОДКБ в целом.

Трансляция идет тут.


#теракт в Казахстане #беспорядки в Алматы #режим ЧП в Казахстане
10 января, 13:40
1638
Динара Бекболаева Журналист

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