Сессия ОДКБ началась с минуты молчания

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян предложил начать внеочередную сессию с минуты молчания, передает корреспондент BaigeNews.kz. В сессии посредством видеоконференции участвуют страны-участники организации Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
После минуты молчания выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который поблагодарил своих коллег - глав государств-участниц ОДКБ. Он отметил, что Казахстан за несколько январских дней пережил самый масштабный кризис за всю историю независимости. По словам Токаева, с таким явлением столкнулась ОДКБ в целом.