"Серебряные" вузеры: дипломы вручили пенсионерам в Кокшетау

Фото: Асель Турар

В Ualikhanov University завершился первый сезон Серебряного университета. С ноября прошлого года 112 студентов почтенного возраста занимались с преподавателями по восьми дисциплинам. Всем им на торжественной "линейке" вручили сертификаты. Позади экзамены. И теперь седовласые студенты с волнением ждут, примут ли их в престижном вузе в будущем учебном году? На оригинальном выпускном побывал корреспондент BaigeNews.kz

"Кто сказал, что пожилой быть не может при делах?"

Примерно таким принципом руководствуются седовласые выпускники курса Серебряного университета в КУ имени Шокана Уалиханова.

Узнав о том, что здесь реализуется такой проект, они поспешили записаться. Причём сразу на все дисциплины: настолько вдохновила их уникальная возможность сесть на пенсии за парты, точнее, за пюпитры. Но им объяснили, что сразу сотню студентов аудитории не вместят, да и на качестве преподавания это скажется не самым лучшим образом. Под грузом столь веских аргументов рвущимся к знаниям аксакалам пришлось сдаться.





Фото: Асель Турар



Учебный год в Серебряном университете торжественно открыли 3 ноября прошлого года. 112 пожилых студентов регулярно ходили на пары, занятия велись по два часа в неделю. Каждый выбрал по три-четыре предмета. И это был своего рода компромисс с вузом: по положению допускается выбор максимум двух предметов.

К линейке "серебряные" студенты готовились основательно: стихи, песни, театрализованные представления и небольшая выставка картин и изделий швейного мастерства. Последнюю подготовили на курсах по искусству.





Фото: Асель Турар



Дисциплин было восемь — казахский и английский языки, компьютерная и цифровая грамотность, психология, физическая культура и спорт и другие. Занятия преподаватели вели бесплатно, зато руководство вуза назначило им премию. В будущем учебном году, если проект продолжится, администрация университета планирует включить "серебряные" часы в оплачиваемую учебную нагрузку.

"Не смогли переключиться на режим "старики"

Одна из ярких, успешных и позитивных студенток "серебряного" курса — Галина Миненко. Женщина рассказала, что переехала в Кокшетау за два года до пенсии. Наверное, поэтому педагог высшей категории с тремя дипломами устроиться на работу так и не смогла. Подалась в частный центр реабилитации детей с инвалидностью. Галина Борисовна признаётся, что всем сердцем полюбила особенных деток и до сих пор общается-встречается с их мамами.

Прошлой осенью Галина Миненко и её подружки узнали, что двери университета отныне открыты и для пенсионеров.





Фото: Асель Турар

"Сначала мы не поняли, пришли на общее собрание. Посмотрели список с десяток факультетов — занимайся, чем душа захочет, от садоводства, искусства и до таких серьёзных наук, как информатика и языки. Я сначала записалась на всё, но пришлось выбирать. Я пошла на казахский, IT и психологию", — рассказала женщина.

Казахский выбрала, потому что государственный. Его уважать надо. А уважать — это в первую очередь знать.

"Я живу в Казахстане и никуда уезжать не собираюсь. Не хочется, знаете ли, быть чужой среди своих. Я теперь на рынке подхожу к прилавку и говорю: "Маған бір килограмм алмұрт керек". И продавец сразу улыбается. Обслуживает меня по-другому: я своя. Выберет самые лучшие груши. А я ещё такая: "Өте ризамын". Вообще расходимся друзьями", — улыбается собеседница.

Впрочем, Галина предельно самокритична.

"У меня, правда, ужасный акцент. Но я стараюсь: дома проговариваю казахские слова. Слушаю в наушниках аудио-тексты. И пока ещё плохо даются мне лица глаголов. Я все глаголы называю в неопределённой форме. То же самое с существительными — злоупотребляю именительным падежом. Но люди меня понимают. Поправляют. А я их благодарю", — рассказывает студентка.

Фото: Асель Турар



Компьютер она раньше знала на уровне "нажать-отправить". А сейчас печатает целые тексты, рисует графики и таблицы, умеет заполнять отчёты. Говорит, хорошо тренируется мозг, а это в солидном возрасте самое важное.

Признаётся, что психологию выбрала, чтобы лучше понимать людей, общаться с ними. И осознавать себя в окружающем мире.

"Жизнь у нас не скажу, что плохая. Но становится всё сложней. Люди сидят в телефонах, компьютерах. Даже в автобусе, чтобы передать за проезд, нужно сначала посмотреть, как к нему обратиться. И захочет ли он выполнить твою просьбу. Психология — для общения. Я люблю, когда везде позитив", — улыбается Галина Миненко.

Фото: Асель Турар



Напоследок она горячо поблагодарила своих преподавателей — за занятия на совесть, как и с юными студентами.

"Какие педагоги! Казалось бы, сто лет мы им сдались – старые бабки. Какую с нас успеваемость требовать – сидите, делайте, что хотите. Но нет. Не умеют они переключаться на режим "старики". Учитель казахского Ибагуль Елемесовна, например, свозила нас в Бурабай, в Музей Ботайской культуры. Заказали микроавтобус, преподаватель показала: истоки казахского языка здесь! Низкий им всем поклон", — растроганно отметила Галина Борисовна.

Если будет второй сезон Серебряного университета, она обязательно придёт. Хочет учить английский.

"Почему отменили занятия? Мы не усвоим программу! "

"Серебряный" проект прекрасно вписался в подписанную в прошлом году главой государства Концепцию о непрерывном образовании. Life Long Learning — мировой тренд. В Казахстане он тоже действует, но теперь его закрепили законодательно.





Фото: Асель Турар

"Мы хотели посмотреть, насколько он будет востребован. И оказалось, что Акмолинская область по количеству лиц пенсионного возраста на первом месте. Мы хотели быть полезными не только для работодателей, но и для них, пенсионеров. Может, действительно, мы сможем дать такие знания и умения, которые окрылят их, позволят обрести второе дыхание, сделают их жизнь полнее и интереснее. Сегодня, глядя на них, мне кажется, всё получилось", — поделилась проректор Ualikhanov University по научной работе, доктор филологических наук Айгуль Жакупова.

Серебряный университет — проект социальный.

Фото: Асель Турар



Преподаватели с улыбкой вспоминали, с каким волнением в первые дни учебы седовласые студенты искали свои аудитории. Как приходили на занятия, несмотря на буран или гололёд. И с возмущением звонили своему куратору, когда занятия вдруг отменялись.

"До часу ночи, бывало, мне звонили: "Почему отменили? Мы же не усвоим программу! ". Это было нечто. Они, действительно, образец для подрастающего поколения. Самые старательные, усердные, дисциплинированные наши студенты", — отметила академический доцент кафедры истории Казахстана и Рухани жаңғыру Карима Канитаева.

Карима Паритовна — куратор "серебряного" проекта или, как с благодарностью её называют пожилые студенты, "проректор" Серебряного университета.

"Иняз опробован на дочках — можно доверять!"

Одна из самых многочисленных групп — группа английского языка. На заслуженном отдыхе у почтенных жителей Кокшетау появилось время на себя. Наконец-то они могут позволить себе путешествовать. Серебряный университет стал для них мостиком в языковом барьере.





Фото: Асель Турар



Например, Наталья Больдт по профессии теплоэнергетик. Работала на столичной ТЭЦ и местной РК-2. Оказывается, она ещё до пандемии трижды летала в Индию. И мечтает побывать там снова. Говорит, хочет изъясняться на английском сама, без посторонней помощи. Во-вторых, ей нравится учиться, не отставать от жизни.

"У нашего педагога Ирины Владимировны такая методика хорошая. Мы изучали отдельно существительные, прилагательные, глаголы, времена, числа… По темам – животные, цвета и так далее. Всё в полуигровой форме, это очень хорошо развивает разговорную речь. Конечно, нужно продолжать учиться. У нас такая группа замечательная собралась, очень сплотились. Начало года было трагическим, занятия отменяли. Так мы страдали, понурые ходили! Теперь так мечтаем на второй год остаться, задёргали преподавателя", — призналась Наталья Борисовна.

Фото: Асель Турар



С ней полностью согласна Кумис Касымбаева. Женщина окончила этот университет, тогда это был Кокчетавский педагогический институт. 36 лет работала в Акмолинском областном историко-краеведческом музее. А теперь мечтает путешествовать.

Их сокурсник, предприниматель Габидолла Росельбай отметил, что с гордостью пришёл учиться в родной университет своих дочерей. Они обе окончили здесь иняз, и теперь одна из них работает в Англии, другая — в ОАЭ.





Фото: Асель Турар

"Качество проверено, так сказать, детьми. Можно довериться вузу и самому", — пошутил мужчина.

Фото: Асель Турар

В ответ на вопросы своих жадных до знаний "серебряных" студентов в администрации престижного вуза обещали хорошенько подумать. Ведь проект действительно нужный. Важно обсудить, как его будут реализовывать дальше.