"Руководство страны оперативно отреагировало на вызовы" — сенатор РФ

Фото: На референдуме. Фото Артема Чурсинова, BaigeNews.kz

У межпарламентской ассамблеи СНГ нет замечаний к проведению референдума.

Руководство страны оперативно отреагировало на вызовы в социально-политической жизни Казахстана и подготовило изменения в Конституцию. Такое мнение, как передает BaigeNews.kz, выразил спикер межпарламентской ассамблеи СНГ, сенатор РФ Олег Цепкин.

"Сегодня наши коллеги, начиная с 7:00, присутствовали на открытии избирательных участков в Нур-Султане. Очень организовано прошло это мероприятие, и я по собственному впечатлению и по отзывам моих коллег, могу сказать, что комиссии были полностью подготовлены. По всем участкам была очередь из избирателей, которые до открытия уже ждали разрешения зайти. Ну и по очень хорошей традиции работа началась с государственного гимна, это было очень торжественно", — рассказал он на брифинге.

По его словам у МПА СНГ нет замечаний к проведению референдума. Он отметил позитивное настроение комиссии и избирателей. Делегация наблюдателей провела встречи в парламенте и в избирательной комиссии, обсудила изменения со многими специалистами, кто участвовал в их разработке.

"Поправки направлены также на то, чтобы не допустить повторения событий, произошедших в январе 2022 года. И сегодня президент в своих интервью об этом говорил, что эти изменения нужны для стабильного развития Казахстана. Очень хорошо, что руководство страны оперативно реагирует на вызовы и быстро подготовили изменения в Конституцию", — добавил Цепкин.

По его словам, делегация отдельно отметила, что при подготовки текстов изменений и правок проводились многочисленные встречи с населением, на которых собирались пожелания и предложения граждан.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК отвечают на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Всего в Казахстане 10 013 участков. За рубежом — 65 участков в 52 странах. В голосовании принимают участие казахстанцы старше 18-ти лет. Всенародный референдум проводится впервые за последние 27 лет.