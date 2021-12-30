Сенатор Нурлан Кылышбаев сложил депутатские полномочия

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Отмечается, что Нурлан Кылышбаев проработал депутатом от Алматинской области более пяти лет."Центральная избирательная комиссия рассмотрела это заявление и внесла соответствующее представление в Сенат", — сказал он на пленарном заседании Сената.
Ранее Нурлан Кылышбаев попросил снизить пороги минимальной достаточности для снятия пенсионных. Он отметил, что количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться.
Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе, сказал Нурлан Кылышбаев.
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