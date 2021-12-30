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Сенатор Нурлан Кылышбаев сложил депутатские полномочия | BaigeNews.kz 30 декабря, 10:52
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Фото: wikipedia.org

Сенатор Нурлан Кылышбаев сложил депутатские полномочия

Прекращены депутатские полномочия сенатора Нурлана Кылышбаева в связи с переходом его на другую работу, передаетBaigeNews.kz.

Сенаторы проголосовали за соответствующее постановление.

Председатель Сената парламента РК Маулен Ашимбаев рассказал, что Нурлан Кылышбаев обратился с заявлением о прекращении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу.
"Центральная избирательная комиссия рассмотрела это заявление и внесла соответствующее представление в Сенат", — сказал он на пленарном заседании Сената.
Отмечается, что Нурлан Кылышбаев проработал депутатом от Алматинской области более пяти лет.

29 декабря ЦИК внес представление о досрочном прекращении полномочий Бекболата Тлеухана. Бекболат Тлеухан был депутатом Мажилиса седьмого созыва от партии Nur Otan с 14 января 2021 года.

Ранее Нурлан Кылышбаев попросил снизить пороги минимальной достаточности для снятия пенсионных. Он отметил, что количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться.

Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе, сказал Нурлан Кылышбаев.


#депутаты #Сенат Парламента РК
30 декабря, 10:52
2186
Айгерим Билялова Журналист

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