Сенат РК ратифицировал соглашение об оказании военно-технической помощи Кыргызстану

Фото: gov.kz

Сенат РК ратифицировал соглашение об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности центральноазиатского региона, передает BaigeNews.kz.

Соглашение подписано 7 декабря 2021 года по поручению Главы Государства и запроса кыргызской стороны об оказании военно-технической помощи.

"Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызской Республики", - сообщил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

Он отметил, что кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передаёт третьей стороне и не использует против государств-участников СНГ.

По словам Султана Камалетдинова, оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки по безопасности прилегающих районов центральноазиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана.

Камалетдинов пояснил, что принятие закона не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не повлечёт за собой негативные социально-экономические последствия.