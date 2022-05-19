Сенат ратифицировал соглашение с КНР о предотвращении перемещения ядерных материалов

Сенат Парламента Казахстана принял законопроект о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и КНР по предотвращению незаконного перемещения ядерных и радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Ожидается, что законопроект укрепит сотрудничество по вопросам внедрения современных технологий, проведения совместных учений и обучающих семинаров, обеспечит выполнение международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно - проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон и обеспечение радиационной безопасности граждан.
"Важным аспектом соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля в случаях выявления сторонами разных показаний приборов в отношении уровня ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой стороны на территорию пункта пропуска, где такие показания были выявлены", - сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Сената Парламента.