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Сенат избрал нового судью Верховного Суда РК | BaigeNews.kz 30 декабря, 11:05
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Фото: sud.gov.kz

Сенат избрал нового судью Верховного Суда РК

Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного суда РК, передает BaigeNews.kz.

Сенаторы проголосовали за соответствующее постановление.

Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного суда во внеконкурсном порядке.

Как отметил сенатор Владимир Волков, комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, обсудив предложенную Президентом РК кандидатуру к избранию на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан, вынес заключение.

Нурсерик Шарипов — 1965 года рождения. Имеет высшее юридическое и экономическое образование. Его судейский стаж составляет более 25 лет.


#судья #Верховный суд #Сенат Парламента РК
30 декабря, 11:05
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Айгерим Билялова Журналист

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