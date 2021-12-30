Сенат избрал нового судью Верховного Суда РК

Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного суда РК, передает BaigeNews.kz
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Сенаторы проголосовали за соответствующее постановление.
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного суда во внеконкурсном порядке.
Как отметил сенатор Владимир Волков, комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, обсудив предложенную Президентом РК кандидатуру к избранию на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан, вынес заключение.
Нурсерик Шарипов — 1965 года рождения. Имеет высшее юридическое и экономическое образование. Его судейский стаж составляет более 25 лет.