Семьям погибших от рук террористов полицейских выплатят по пять миллионов тенге в Алматинской области

В Алматинской области семьям полицейских, погибших во время беспорядков, выплатят единовременную матпомощь в размере пяти миллионов тенге, помогут в обучении детей, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области

Аким региона Канат Бозумбаев встретился с правоохранителями и выразил им свою благодарность за самоотверженную храбрость и героизм.

"Вы первыми приняли на себя удар и, подвергая свои жизни опасности, с честью защищали наших сограждан. В борьбе с террористами пострадали немало стражей порядка, некоторые погибли. Это трагедия не только для их семей. Погибшим будет оказана вся необходимая поддержка, а также выплачена единовременная материальная помощь в размере пяти миллионов тенге. Также поможем в обучении их детей", - заявил Бозумбаев.

По его словам, будет уделено особое внимание повышению статуса полиции, решению их жилищных вопросов, увеличению штатной численности, транспортному и материально-техническому обеспечению.

"Сейчас кардинально изменилось отношение общества к вам. Особенно это заметно в последние дни, когда люди поняли всю важность вашей нелегкой службы. И сегодня вы продолжаете с честью выполнять гражданский и профессиональный долг, находясь на страже правопорядка. Каждого из вас, кто проявил мужество в трудную минуту, мы считаем героем!" - отметил глава региона.