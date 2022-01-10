Семь единиц оружия изъяли на блокпостах в ЗКО

Фото: 24.kz

За последние сутки на блокпостах Западно-Казахстанской области полицейские изъяли семь охотничьих ружей, передает "Хабар 24".

По данным МВД, задержаны 37 человек за различные правонарушения, пятеро из которых были в состоянии алкогольного опьянения.

10 жителей ЗКО привлечены к административной ответственности и арестованы на 20 суток, в том числе за призывы к незаконным митингам и нарушения режима ЧП.

В регионе было выставлено пять блокпостов, два из них в областном центре Уральске. Силовики региона продолжают в круглосуточном режиме.

Соблюдение режима ЧП контролируют пешие и автопатрули.

В Карагандинской области задержали 128 лиц за период объявления ЧП. Среди задержанных была женщина, которую посчитали без вести пропавшей две недели назад.

Около 300 человек с оружием задержаны при попытке покинуть Казахстан. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте.