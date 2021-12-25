Сельчане своими силами строят снежный городок в Костанайской области

Фото: instagram/@aitmagambetov_nurlan

В Костанайской области жители села Константиновка строят снежный городок, передает BaigeNews.kz . Об этом на своей странице в Instagram рассказал аким Садчиковского сельского округа Нурлан Айтмагамбетов.

Аким также опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен процесс создания городка.





"Инициативная группа из села Константиновска полным ходом создает предновогоднее настроение для жителей села, ведется возведение снежной горки и сказочных фигур.





Новый год − самый яркий праздник года. Не любить его невозможно. Волшебный праздник вызывает только положительные эмоции, ведь в преддверии его все вокруг меняется. Каждый вокруг старается поучаствовать в приятной суете: украшает свой дом, квартиру, рабочее место", − написал аким.



