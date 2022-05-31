От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации хоккея

Почему на этом турнире сборная РК выступила неудачно?

Финляндия обыграла сборную Канады в финальном матче домашнего чемпионата мира-2022 по хоккею, который состоялся 29 мая. Сборная Казахстана также принимала участие в турнире, однако завершила свое выступление раньше. Команда не смогла выйти в плей-офф, потерпев поражение в шести матчах и одержав одну победу. После прошлогоднего триумфа от казахстанских хоккеистов ждали большего. Почему на этом турнире сборная выступила неудачно? В этом пытался разобраться корреспондент BaigeNews.kz.

Кто представлял Казахстан в Финляндии

В этом году в составе сборной были ключевые изменения. К примеру, голкипер Никита Бояркин, ставший одним из открытий прошлого чемпионата, получил травму и не был заявлен в состав.

Его на турнире заменил Андрей Шутов. У него не было достаточной игровой практики по ходу сезона. Несмотря на это, он выступил неплохо, не раз выручая команду.

Кроме того, в составе мы не увидели Ивана Степаненко, Алексея Маклюкова и Евгения Рымарева. Эти игроки могли помочь улучшить результаты. Лидеры же команды были заявлены. Болельщики смогли увидеть игру Даррена Дица, Никиты Михайлиса, Романа Старченко.

Говоря о составе, не будем забывать, что базовый клуб сборной — "Барыс". И перед чемпионатом мира он оказался в скандальной ситуации, когда стало известно, что у клуба есть задолженности перед игроками. Положение было настолько серьезным, что в СМИ даже появилась информация, что арендаторы, сдающие квартиры игрокам, вынуждены будут их выселять.

После этой информации пресс-служба команды выступила с заявлением, что задолженности будут в ближайшее время погашены.

"В то же время хотим сообщить, что на данный момент клуб не имеет задолженностей перед игроками по заработной плате", — добавила пресс-служба клуба.

К слову, всё это не способствует благоприятной обстановке в команде. Хотя, конечно, думается, что игроки подошли профессионально к подготовке и оставили за льдом все эти моменты…

Однако осадок тем не менее, наверное, остался. Да и как могло произойти, что у главной хоккейной команды страны задолженности? Здесь возникают вопросы к руководству команды, о том, как распределяется бюджет?

Как проходила подготовка к чемпионату

"Барыс", в котором играет большинство членов сборной, завершил своё выступление в КХЛ в первом раунде плей-офф, то есть примерно в середине марта. Получается, что игроки были без игровой практики два месяца. Перед началом турнира сборная провела два товарищеских матча с Латвией, и этого было, конечно, недостаточно.

К тому же, хоккеисты, выступающие в российских клубах, таких, например, как ЦСКА, "Металлург", оказались в расположении сборной позже. То есть они не успели адаптироваться к турниру, к команде, где был другой состав, новый рисунок игры.

По первым матчам сложилось впечатление, что сборная не была подготовлена как следует. Особенно это чувствовалось в матче против Дании. Счёт — 9:1. Ещё немного так и могло дойти до антирекорда.

Более уверенную игру болельщики увидели к третьему матчу. Как-будто к этому времени команда набрала ход и уже между игроками и тренерским штабом было взаимопонимание. Но и до идеальной игры было далеко. И тому подтверждение результаты — шесть поражений и одна победа в матче против Италии. Казахстан сохранил место в элите.

Могли ждать других результатов?

К радости болельщиков, Казахстан выступит в элитном дивизионе следующего чемпионата мира. Но на этом турнире после прошлогодней сенсации, когда команда едва не вышла в плей-офф, ждали большего.

Однако нужно отметить, что в этому году составы других сборных значительнее сильнее. Было больше топовых и ярких игроков, которые не смогли принять участие в прошлом году из-за ограничения НХЛ.

Прошлогодний чемпионат и нынешний — это два разных турнира. Тем не менее это не является оправданием таким результатам. Всё, что сейчас остаётся руководству клуба и игрокам, — это делать правильный вывод. А он напрашивается сам собой — хоккей в Казахстане не прогрессирует.

Конечно, можно сделать виновным в неудачах тренерский штаб (к которому всегда есть вопросы в любой команде после провалов). Можно списать всё на игроков, обвинив их в немотивированности.

Но причины гораздо глубже. И, наверное, глупо было предполагать, что при отсутствии развития хоккея в стране результаты будут лучше. Мини-сенсации всегда есть в спорте, но надеяться только лишь на удачу, как минимум, ненадёжно.

Для того, чтобы сборная была одной из лучших на мировых турнирах, нужно развитие детско-юношеского спорта. Кроме того, необходима сильная отечественная тренерская школа. Нужны специалисты, которые смогут взрастить новые таланты, новых звёзд, новых "Старченко" и "Михайлисов".

И пока не будет системного отношения к развитию хоккея, других результатов ждать не приходится. Сборная так и будет биться за сохранение места в элите вместо того, чтобы выходить в плей-офф и бороться за места в топе.

Ну, а нам остаётся надеться, что нынешние результаты станут причиной перемен в казахстанском хоккее. И поражение от Дании со счетом 9:1 не будет данностью, а скорее недоразумением.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации хоккея