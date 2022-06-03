Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Сбил патрульную машину: водителя-дебошира проверят на вменяемость в Нур-Султане
Сбил патрульную машину: водителя-дебошира проверят на вменяемость в Нур-Султане | BaigeNews.kz 3 июня, 16:58
851
Фото: polisia.kz

Сбил патрульную машину: водителя-дебошира проверят на вменяемость в Нур-Султане

Водителю грузовика, который устроил ДТП в Нур-Султане и подрался с полицейскими, назначили судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе ДП города, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 30 мая в 17:30. 39-летний водитель КамАЗа, ехавший по улице Өндіріс, создал аварийную ситуацию и наехал на патрульную машину. Он попытался скрыться с места происшествия и, не обращая внимания на требования полицейских остановиться, выехал на объездную трассу. Во время преследования водитель столкнулся с другой патрульной машиной.
"При задержании водитель вёл себя агрессивно, оказав сопротивление и неповиновение. В связи с невменяемым поведением назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза", — рассказали в ДП Нур-Султана.

#дтп #водители #Нур-Султан #экспертиза
3 июня, 16:58
851
Журналист

Рекомендуем