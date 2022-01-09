Сбербанк спишет кредиты погибшим в антитеррористической операции силовикам

Сбербанк возобновил работу приложения без доступа в интернет, передает BaigeNews.kz.

"Банкоматы в отделениях головных офисов филиалов Банка действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, где их работа будет возобновляться по мере стабилизации ситуации. Также банк доводит до сведения, что им будут списаны действующие кредиты клиентов из числа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе антитеррористических операций. Сбербанк выражает искренние соболезнования близким и родным погибших", - сообщили в банке.