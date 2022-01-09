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В банках выразили глубокие соболезнования близким и родным погибших.

Сбербанк и HomeCredit закроют кредиты погибших военнослужащих и полицейских. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в пресс-службах финансовых учреждений.

В банках выразили глубокие соболезнования близким и родным погибших. Одновременно Сбербанк отмечает, что банкоматы в отделениях головных офисов филиалов банка действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, где их работа будет возобновляться по мере стабилизации ситуации.

Также в HomeCredit отметили, что все депозиты и прочие денежные вклады клиентов находятся в полной сохранности.

Пресс-службы обоих банковских учреждений проинформировали, что их руководство приняло решение отменить штрафы и пени за несвоевременную выплату кредитов юридических и физических лиц во время чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось о том, что Halyk Bank спишет кредиты погибших военнослужащих, а также выделит по пять миллионов тенге семьям погибших силовиков.

Между тем, еще по данным на 8 января, были пополнены наличными деньгами банкоматы в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, городах Шымкент, Актау и Туркестан.