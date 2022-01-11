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Сайт enpf-otbasy.kz не будет работать до окончания режима ЧП | BaigeNews.kz 11 января, 10:26
1953
Фото: t.me/hcsbkchannel

Сайт enpf-otbasy.kz не будет работать до окончания режима ЧП

Работа платформы enpf-otbasy.kz приостановлена до окончания действия режима чрезвычайного положения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Отбасы банка".

"В связи с действующим чрезвычайным положением и перебоями в работе Интернета работа платформы enpf-otbasy.kz приостановлена до окончания действия режима чрезвычайного положения. Приносим свои извинения и просим следить за новостями на наших официальных страницах и на официальном сайте", - говорится в сообщении банка.

Также в банке сообщили, что отделения "Отбасы банка" в Нур-Султане работают 11 января с 09.00 до 17.00.

Напомним, указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева было дополнительно введено чрезвычайное положение в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также городе Шымкенте.

Еще ранее чрезвычайные положения были введены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

#Отбасы банк #режим ЧП в Казахстане
11 января, 10:26
1953
Журналист

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