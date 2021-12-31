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Сайгаки провалились в котлован в Карагандинской области | BaigeNews.kz 31 декабря, 15:30
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Фото: pixabay.com

Сайгаки провалились в котлован в Карагандинской области

АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" пообещала оградить котлован после инцидента с падением в него стада сайгаков в Карагандинской области, передает BaigeNews.kz.

Ранее стало известно, что стадо сайгаков попало в котлован строительного объекта на станции Косколь в Карагандинской области.

По словам очевидцев, бесхозный объект относится к КТЖ. Они сообщили, что животные провели в ловушке несколько суток.

За комментарием редакция обратилась в пресс-службу компании.

"Сайгаки из котлована-накопителя на станции Косколь вызволены. В работе вместе с местными жителями приняли участие и железнодорожники. Объект будет огражден. Кроме того, внутри котлована будет предусмотрен пологий скат, чтобы животные, если попадут внутрь, могли выбраться самостоятельно", - сообщили в пресс-службе АО НК "КТЖ".

#Карагандинская область #КТЖ #строительство #происшествия
31 декабря, 15:30
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Журналист

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