Саудовский лоукостер запустил первый авиарейс с женским экипажем

Фото: twitter@flyadeal

Саудовская авиакомпания Flyadeal вошла в историю гражданской авиации королевства, осуществив рейс с полностью женским экипажем, передаёт BaigeNews.kz

Бюджетная дочерняя компания флагманского национального перевозчика Saudia выполнила внутренний перелёт по маршруту Эр-Рияд − Джидда на самолёте Airbus-320.

"Flyadeal осуществила первый в истории Саудовской Аравии рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого гражданки королевства", − сообщила авиакомпания в Twitter, опубликовав фотографию экипажа, состоящего из семи девушек.

С того момента, как в королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман, Саудовская Аравия стала стремительно меняться, в первую очередь, это коснулось роли женщин в обществе. Женщинам разрешили водить машину, посещать стадионы для просмотра спортивных матчей, служить в армии и полиции.