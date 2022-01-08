Сапарбаев рассказал, что в Жамбылской области объявлен красный уровень террористической угрозы

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Аким Жамбылской области Бердыбек Сапарбаев сообщил, что в регионе объявлен красный уровень террористической угрозы, передает BaigeNews.kz.

"Шестого января в Жамбылской области введен комендантский час. Строго запрещено выходить из дома с 19:00 до 07:00. Всех, кто в этот период времени будет находиться на улице, будут задерживать без предупреждения", - сказал аким области.

Сапарбаев отметил, что в течение двух дней в Таразе не применяли силу в отношении провокаторов.

"Они сожгли наше общее имущество, здания областного акимата, Nur Otan, областного департамента полиции. Теперь в отношении хулиганов применяются жесткие меры. В отношении нарушителей порядка будут применять меры в рамках действующего законодательства. В нашей области объявлен "красный" уровень террористической угрозы, проводятся специальные военные операции", - заявил он.

Аким обратился к жителям области с настоятельной просьбой о том, чтобы каждый проявил ответственность за своих родных и близких.