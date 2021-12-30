Самые важные события 2022 года в Казахстане и мире

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Массовая ревакцинация в Казахстане







Источник: aa.com.tr

Несмотря на то, что количество госпитализации и тяжелых случаев из-за короновируса в Казахстане заметно снизилось, население все еще не выработало коллективный иммунитет в связи с невысокими темпами вакцинации, а также недостаточным общим процентом вакцинированных казахстанцев. Согласно оксфордскому проекту Our World in Data, в Казахстане на 28 декабря полностью вакцинировано 45 процентов населения, что составляет 8,46 миллиона из 17,4 миллиона человек.

Начиная с января Казахстане планируется провести массовую ревакцинацию. Как заявил премьер-министр РК Аскар Мамин 28 декабря, за первую половину 2022 года необходимо повторно вакцинировать девять миллионов человек.

Уже известно, что бесплатными для ревакцинации будут только "Спутник Лайт" и QazVac. 28 декабря было объявлено о том, что в первом квартале нового года ожидается поставка миллиона доз вакцины "Спутник Лайт". Открытым вопросом остается поставка и цена американо-германской вакцины Pfizer в Казахстане, на которую рассчитывают многие в нашей стране для ревакцинации.

Зимняя олимпиада в Пекине





Источник: globaltimes.cn

2022 год начнется с важнейшего спортивного мероприятия – Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Таким образом, Пекин станет первым городом в истории, в котором прошли Летние и Зимние Олимпийские игры (Летнюю олимпиаду китайцы принимали в 2008 году – прим. ред.).

Еще не начавшись, Зимние игры оказались в центре внимания из-за бойкота, к которому призывали около 200 правозащитных организаций в связи с массовыми репрессиями в отношении мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Так, 7 декабря Администрация президента США заявила, что никто из ее представителей не приедет на олимпиаду в Пекин. При этом они уточнили, что это решение никак не повлияет на американских спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях. К бойкоту призывали также политики из Англии, Канады, Австралии и Норвегии.

В сентябре объявили о том, что в связи с противоковидными мерами иностранные болельщики не будут допущены на Зимние Олимпийские игры в Пекин. Возможность увидеть выступления спортсменов вживую получат только те, кто проживает на материковом Китае.

Национальная сборная Казахстана в полном составе готовится к Играм и полностью вакцинирована. 23 декабря стало известно, что в восьми видах спорта наши спортсмены уже завоевали более 60 лицензий.

"Если сравнивать с Играми в Пхенчхане (Южная Корея, 2018 год), тогда было 57 лицензий. Мы ожидаем завершение лицензионных соревнований в таких видах спорта как биатлон, лыжные гонки, фристайл-могул, лыжное двоеборье, где также будут нашими спортсменами добираться лицензии", – сказал вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев в ходе брифинга в СЦК.

Евровидение в Италии





Источник: sport24.ru

66-е по счету Евровидение пройдет с 10 по 14 мая в итальянском городе Турине. Италия стала хозяйкой конкурса благодаря победе страны в голландском Роттердаме с песней Zitti e buoni группы Maneskin. К слову, в Италии конкурс пройдет уже в третий раз – впервые от был здесь в 1965 году в Неаполе и потом в 1991 году в Риме. В 2022 году на мероприятии, к которому всегда особенно внимательно относятся на постсоветском пространстве, примет участие 41 страна. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал зрители увидят 14 мая.

Самая детальная карта Вселенной





Источник: commons.wikimedia.org



В Чили собираются реализовать проект по цифровому картографированию Вселенной. Обсерватория имени Веры Рубин, названной так в честь американского астрофизика, начала строиться в 2015 году на пике Эль-Пеньон в Чили. В 2022 году она будет готова к эксплуатации.

В обсерватории будет находиться самая большая цифровая камера в мире. С помощью этой камеры с матрицей в 3 200 гигапикселей ученые намерены произвести самую детальную карту Вселенной в истории. В частности, одним из ключевых вопросов, на который этот проект сможет ответить - как темная материя (из которой состоит на 85 процентов Вселенная) повлияла на эволюцию галактик, ведь именно она позволяет Вселенной расширяться.





Источник: blogs.scientificamerican.com



Миссия NASA по изучению астероида Psyche

Источник: cbsnews.com

В августе 2022 года NASA собирается отправить космический корабль для исследования астероида под названием Психея (Psyche). Этот астероид, который движется по орбите вокруг Солнца между Марсом и Юпитером, интересен ученым благодаря его достаточно редкому составу – он богат высоким содержанием железа и никеля, причем без примеси воды и водосодержащих минералов. Ожидается, что эта космическая миссия поможет приблизиться к астероиду и позволит лучше изучить его состав. Ученые подсчитали, что если бы удалось транспортировать этот астероид на Землю, то он мог бы принести около 10 000 квадриллионов долларов только за его железо (а это намного превышает глобальную экономику, которая оценивается в 84,5 триллиона долларов). Миссия по изучению магнитных свойств Психеи, которая начнется летом следующего года, займет три с половиной года.

Германия без атомной энергетики





Источник: atomic-energy.ru

К концу 2022 года Германия планирует окончательно отказаться от использования атомной энергетики на своей территории. Последние 10 лет эта европейская страна последовательно закрывала свои атомные электростанции, сократив за это время на 60 процентов использование атомной энергии. Последние АЭС выведут из эксплуатации в течение 2022 года.

Такое решение приняли еще в 2011 году, в большой степени это стало реакцией на трагедию 11 марта того года в Фукусиме, когда в результате сильнейшего в Японии землетрясения и цунами, в АЭС Фукусима-1 произошла радиационная авария.

В июне 2011 года правительство Германии предложило закрыть восемь АЭС и ограничить функционирование оставшихся девяти до 2022 года, когда все АЭС должны будут закрыты окончательно. Более 80 процентов парламентариев проголосовали за это решение.

Чемпионат мира по футболу в Катаре





Источник: arise.tv

Завершится год еще одним глобальным спортивным событием – Чемпионатом мира по футболу в Катаре. ЧМ-2022 пройдет в необычное для этого вида спорта время – с 21 ноября до 18 декабря. Объясняется это сильной жарой, которая характерна для этой части света летом. Впервые в истории Мундиаль пройдет в ближневосточной стране с абсолютной монархией и мусульманским большинством.

Казахстан участвовал в отборочном турнире ЧМ с марта по ноябрь нынешнего года. В группе с ним были Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина. Из группы вышли Франция и Украина. Сборная Казахстана заняла последнее место, сыграв три матча вничью и проиграв сборной Франции со счетом 0:8.

Всего в чемпионате примут участие 32 сборные. Первый матч пройдет 21 ноября на стадионе Эль-Байт в городе Эль-Хаур. В течение 10 лет подготовки к чемпионату Катар обвиняли в коррупции и подкупе в целях заполучить заветное право стать хозяином ЧМ-2022. Руководство страны также критиковали за то, что они не способны гарантировать безопасность строителей-мигрантов, которые пострадали при строительстве семи стадионов, новой системы метро, дорог, аэропорта, а также нового города Лусаил, возведенного для проведения финальной игры, чье строительство началось еще в 2006 году. По информации Guardian, которую издание получило от посольств пяти стран (Индия, Непал, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка), чьи граждане работали на этих стройках в Катаре, погибло по меньше мере 6,5 тысяч мигрантов.