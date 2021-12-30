Самые ожидаемые фильмы 2022 года

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После "коронакризиса" кинобизнес наконец приходит в норму, и мизерные кассовые сборы потенциально успешных проектов скоро могут остаться в прошлом. Прокат третьей части "Человека-Паука" от Marvel демонстрирует отличные результаты — в мире он собрал более миллиарда долларов, что невиданно для пандемийного времени. На 2022 год запланированы премьеры супергеройских блокбастеров, нуарных картин, криминальных триллеров. Не обошлось без переосмыслений героев массовой культуры и сиквелов успешных франшиз. Подробнее об этом вы узнаете из материала BaigeNews.kz.

"Варяг"

Американский режиссер-визионер Роберт Эггерс, сделавший себе имя на нестандартных хоррорах, решил освоить новую для себя территорию и снял масштабный эпик по древним скандинавским легендам. "Варяг" рассказывает о юном принце Амлете, который хочет отомстить убийце своего отца. Если вам показалось, что описание похоже на трагедию Шекспира "Гамлет", тому есть причины — Амлета называют прототипом и прямым предшественником принца датского. Истории перекликаются и в предательстве дяди, и его женитьбе на матери главного героя. Имеется и Офелия — сводная сестра Амлета, на которой коварный дядя хочет женить своего племянника. У фильма Роберта Эггерса впечатляющий актерский состав — Николь Кидман, Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой и Уиллем Дефо. К слову, последние два лицедея уже играли у Эггерса — в "Ведьме" и "Маяке" соответственно.

"Аллея кошмаров"

Оскароносный Гильермо дель Торо решил взяться за экранизацию романа Уильяма Линдсэя Грешама, и снять ретро-нуар. Так режиссер в очередной раз освоил новый для себя жанр — до этого были фэнтезийная мелодрама "Форма воды", готический "Багровый пик", жестокая метафоричная сказка "Лабиринт Фавна", а также супергеройские блокбастеры о Хеллбое. В "Аллее кошмаров" главным героем станет карнавальный фокусник и аферист в исполнении Брэдли Купера. На пару с психологом Лилит Риттер (Кейт Бланшетт) он уверяет легковерных богачей, что разговаривает с мертвыми. Все идет гладко, пока герои не встретят человека, который оказывается способен вывести их на чистую воду.

"Бэтмен"

Провал супергеройской киновселенной DC вынудил боссов Warner Bros. задуматься о перезапуске истории Бэтмена. После реалистичной трилогии Кристофера Нолана и весьма спорных фильмов Зака Снайдера картина 2022 года должна представить новый взгляд на самого известного супергероя DC. Режиссер нового "Бэтмена" Мэтт Ривз признался, что супергерой в его фильме будет одновременно и рок-звездой, и отшельником. Поэтому на главную роль он выбрал Роберта Паттинсона, который с окончания young adult-саги "Сумерки" показал себя разноплановым актером, не боящимся экспериментов. В "Бэтмене" Ривза миллиардер Брюс Уэйн живет в обветшалой башне, поскольку фамильный особняк после смерти его отца стал приютом. В новом фильме Бэтмен — не только супергерой и бизнесмен, но и изобретатель, на пару с дворецким Альфредом создающий "бэт-технологии". От нового фильма про Бэтмена не следует ждать обычного супергеройского блокбастера — Мэтт Ривз пообещал, что его фильм станет "нуаром, где главный герой пытается раскрыть преступление, разрывающее город на части". Немаловажно и то, что противник Бэтмена Загадочник имеет зловещий реальный прототип. Им стал серийный убийца, известный под прозвищем Зодиак. В конце 60-х он держал в страхе Северную Калифорнию, и так не был пойман.

"Убийцы цветочной луны"

Классик американского кино и один из не сдавших позиции режиссеров "Нового Голливуда" Мартин Скорсезе в 2022 году представит свой новый фильм. Поработав с Netflix, на котором вышел его "Ирландец", режиссер обратил внимание на еще один стриминговый сервис — на этот раз Apple TV+. Маэстро не изменяет себе, и зрителей, судя по всему, снова ждет фильм на криминальную тематику. При этом на разного рода киносайтах указаны такие жанры как триллер, драма, криминал, вестерн, детектив — какие из них действительно окажутся к месту, покажет премьера. Согласно опубликованному синопсису, "Убийцы цветочной луны" расскажут о событиях, случившихся в 1920-х годах с индейским племенем осейджи в Оклахоме. Их убивают одного за другим после того, как один из них нашел нефть и разбогател на них. Массовые убийства привлекают внимание агентов ФБР, и они приступают к расследованию. В касте заявлены любимцы Скорсезе — Роберт Де Ниро и Леонардо ДиКаприо, а также понемногу восстанавливающий свою карьеру Брендан Фрейзер ("Мумия"). Напомним, он исполнит главную роль в новом фильме Даррена Аронофски "Кит".

"Аватар 2″

Джеймс Кэмерон вошел в историю кино не только как создатель умных и захватывающих фантастических фильмов, но и как крайне успешный режиссер сиквелов. Вспомните: второго "Терминатора" сегодня вспоминают как фильм, не уступающий, а то и превосходящий оригинал. То же самое произошло с "Чужими", работу над которыми Кэмерон взял на себя после клаустрофобного и зловещего первого фильма Ридли Скотта. Возможно, режиссер знает какой-то секрет удачных сиквелов, иначе как объяснить тот факт, что он не побоялся выпустить продолжение "Аватара" спустя более чем десять лет. Мало того, Джеймс Кэмерон готовит не одно, а сразу несколько продолжений — так, "Аватар 2″ выйдет 16 декабря 2022 года, "Аватар 3″ — 20 декабря 2024-го, "Аватар 4″ — 18 декабря 2026-го, "Аватар 5″ — 22 декабря 2028-го. О сюжете второго фильма известно, что главный герой первой части Джейк Салли становится главой народа нави и защищает его от алчных землян, которые хотят использовать Пандору для своего обогащения. Известно, что для фильма Джеймс Кэмерон арендовал Manhattan Beach Studios в Южной Калифорнии. В ней режиссер установил солнечные батареи, чтобы снять фильм за счет солнечной энергии. К своим ролям вернутся Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер. Каст пополнили Кейт Уинслет, сыгравшая в "Титанике" Кэмерона и Мишель Йео, знакомая зрителям по "Мемуарам гейши".

"Миссия невыполнима 7″

Самая "адреналиновая" франшиза современности получила уже свою седьмую часть. Благодаря самоотверженной работе Тома Круза "Миссия невыполнима" стала синонимом сложнейших трюков, а съемки каждой новой части сопровождаются историями о том, на какие безрассудные поступки идет актер ради качественного экшена. Съемки седьмой части проходили в условиях жестких карантинных ограничений, и в сеть быстро просочилась информация о срыве Тома Круза на членов съемочной команды, недостаточно соблюдающих меры безопасности. Правда, позднее продюсер Леа Ремини заявила, что слитая аудиозапись — не более чем пиар-ход. Сюжет фильма, как обычно, весьма схематичен и не блещет новизной — агенту ЦРУ Итану Ханту в очередной раз предстоит встретиться с могущественным злодеем. Однако "Миссии" большего и не надо — будем честны, сложно устроенный сюжет никогда не был сильной стороной франшизы. Зато экшена и в этот раз, если верить промо-материалам, будет много, и это главное, чего зритель ждет от амбициозного проекта Тома Круза.

"Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия"

Marvel Studios продолжает усложнять свою вселенную, в которой теперь не только фильмы, но и сериалы. Для того, чтобы понять происходящие во втором "Докторе Стрэндже" события, зрителю нужно посмотреть как минимум два сериала от Disney+ — "ВандаВижн" и "Локи". Именно в них заложены те законы, по которым будет развиваться теперь уже мультивселенная Marvel. Нелишним будет посмотреть и третьего "Человека-Паука" с Томом Холландом и Зендеей. Однако заявление о мультивселенной — не единственное нововведение. Поначалу новая картина о похождениях мага Земли преподносилась как первый для Marvel хоррор. Но через время стало понятно, что боссы киностудии не так смелы, и глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что второй "Доктор Стрэндж" не будет фильмом ужасов. В то же время он пообещал, что в картине будут "страшные и местами необъяснимые эпизоды и моменты". Теперь о сюжете: неудачное заклинание для Человека-Паука привело к тому, что Стрэндж нарушил пространственно-временной континуум и открыл порталы в другие вселенные. Оттуда на Землю придет Стрэндж-злодей. Пытаясь исправить нарушенный баланс Стрэндж-протагонист обратится за помощью к Ванде, которой одной по силам такое сложное испытание.

Чего ожидать от казахстанского кино

К сожалению, казахстанские сайты о кино не составили топы ожидаемых кинопремьер 2022 года. Но в эфире проекта "20:21″ известный казахстанский кинокритик Карим Кадырбаев рассказал BaigeNews.kz, каких отечественных проектов следует ожидать в следующем году.

"Я посмотрел тизер фильма "Дос-Мукасан", и очень жду эту картину. Мне интересно посмотреть ее — во-первых, я люблю музыкальное кино, и музыка "Дос-Мукасан" прогрессивная даже для нашего времени. Видно, что не на коленке сделано кино, и Айдын Сахаман как человек мне очень приятен, и будет интересно глянуть фильм. Массовый зритель, я думаю, будет смотреть "Келинку Сабину 3″ — она выйдет рано или поздно. Что еще — "Бизнес по-казахски в Турции" выйдет в конце года. Думаю, что Нурлан Коянбаев опять соберет кассу. Интересно, что вышло у Ардака Амиркулова с фильмом "Хирург". У ART Dealers (казахстанская продюсерская компания — прим.ред.) какое-то бешеное количество проектов запланировано на следующий год", — объяснил кинокритик.

Из интервью Карима Кадырбаева вы также можете узнать о казахстанском кино в целом и проблемах, которые оно преодолевает.